Lightguide -kartion muotoinen lamppu + Cone pöytävalaisin (hiekanvärinen)

Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Lightguide -kartion muotoinen lamppu + Cone pöytävalaisin (hiekanvärinen)
Varastossa
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • 2-4 päivän toimitusaika
  • Turvallinen maksuyhteys

Tietoja Lightguide -kartion muotoinen lamppu + Cone pöytävalaisin (hiekanvärinen)

Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää kartion muotoisen Lightguide -lampun ja mattapintaisen valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.

  • Sisältää Lightguide-lampun
  • Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
  • Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
  • Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
  • Hiekanvärinen mattapinta

Suosittuja tuotteita

Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

Tuplapakkaus
Integroitu LED
Valkoinen
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

149,99 €

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologia
1 035 luumenia
Korkeus x leveys: 15,7 x 9,1 cm
Mattapintainen, valkoinen

209,99 €

Play gradient -valoputki, suuri

Play gradient -valoputki, suuri

Sopii vähintään 60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

229,99 €

-30 % toisesta lampusta
GU10 - älykäs kohdelamppu

GU10 - älykäs kohdelamppu

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
energy.link.label

64,99 €

Hopeanvärinen Iris, rajoitettu erä

Hopeanvärinen Iris, rajoitettu erä

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

139,99 €

Vain muutama jäljellä

20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 5 m

Flux ultra-bright valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
energy.link.label

149,99 €

Uusi
Slim upotettava valaisin 170 mm

Slim upotettava valaisin 170 mm

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Chromasync™-värisovitus
1 500 luumenia
Roiskevedeltä suojattu (IP44)

109,99 €

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay