Lightguide -kartion muotoinen lamppu + Cone pöytävalaisin (hiekanvärinen)
Nykyinen hinta on 164,99 €
Nykyinen hinta on 164,99 €
Vain Philips Hue Kaupasta
Varastossa
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja Lightguide -kartion muotoinen lamppu + Cone pöytävalaisin (hiekanvärinen)
Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää kartion muotoisen Lightguide -lampun ja mattapintaisen valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.
-
- Sisältää Lightguide-lampun
- Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
- Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
- Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
- Hiekanvärinen mattapinta
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871144
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Triangle - E27-älylamppu
- 1
- Hue Kartionmuotoinen pöytävalaisin Lightguide-lampuille, hiekanvärinen
- 1
Suosittuja tuotteita
Play-valopalkin tuplapakkaus
Tuplapakkaus
Integroitu LED
Valkoinen
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*
149,99 €
Play wall washer
ColorCast-teknologia
1 035 luumenia
Korkeus x leveys: 15,7 x 9,1 cm
Mattapintainen, valkoinen
209,99 €
Play gradient -valoputki, suuri
Sopii vähintään 60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
229,99 €
-30 % toisesta lampusta
GU10 - älykäs kohdelamppu
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
64,99 €
Hopeanvärinen Iris, rajoitettu erä
Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
139,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
149,99 €
Uusi
Slim upotettava valaisin 170 mm
Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Chromasync™-värisovitus
1 500 luumenia
Roiskevedeltä suojattu (IP44)
109,99 €