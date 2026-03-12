Tuotepaketti: Welcome valonheitin + ulkotunnistin
Paketin hinta on 202,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 224,98 €
Paketin hinta on 202,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 224,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Welcome valonheitin + ulkotunnistin
Lisää mielenrauhaa Welcome valonheittimen ja ulkotunnistimen avulla. Paristokäyttöistä ulkotunnistinta on helppo siirtää, jos haluat sen eri paikkaan – kiinnitä tunnistin yhdellä ruuvilla tai magneetin avulla. Lämmintä valkoista valoa (2 700K).
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- Lämmintä valkoista valoa (2 700K)
- Integroitu LED
- Sisältää liiketunnistimen
- Vaatii Bridgen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 330122
Tuotetiedot
- Hue White Welcome-valonheitin ulkokäyttöön
- 1
- Hue Ulkotunnistin
- 1