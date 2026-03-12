Tuotepaketti: Welcome valonheitin + ulkotunnistin

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: Welcome valonheitin + ulkotunnistin
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Tietoja Tuotepaketti: Welcome valonheitin + ulkotunnistin

Lisää mielenrauhaa Welcome valonheittimen ja ulkotunnistimen avulla. Paristokäyttöistä ulkotunnistinta on helppo siirtää, jos haluat sen eri paikkaan – kiinnitä tunnistin yhdellä ruuvilla tai magneetin avulla. Lämmintä valkoista valoa (2 700K).

  • Lämmintä valkoista valoa (2 700K)
  • Integroitu LED
  • Sisältää liiketunnistimen
  • Vaatii Bridgen
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