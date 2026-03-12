Onko Turaco seinävalaisimen valaisinkupu värjääntynyt tai vaurioitunut pitkäaikaisen ulkokäytön seurauksena? Voit vaihtaa valaisinkuvun helposti ja jatkaa ulkovalaisimen käyttöä ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.

Säänkestävä

Helppo asentaa

Yhteensopiva Turacon kanssa