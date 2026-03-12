Langallisen Hue-ovikellon turva-avain
Tilapäisesti loppunut varastosta
Tietoja Langallisen Hue-ovikellon turva-avain
Onko ruuvi kadonnut tai vaurioitunut? Vaihda langallisen videoovikellon turvaruuvi tällä ruuvilla. Turvaruuvityökalu mukana helpottamaan asennusta
- Vaihto-osa
- Langalliseen video-ovikelloon
- Sisältää turvatyökalun ja ruuvin
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103190024
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Ruostumaton teräs
- Materiaali
- Metalli
Yleistä
- Tyyppi
- Varaosat
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103190024
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,02 kg
- Korkeus
- 86 mm
- Pituus
- 52 mm
- Leveys
- 28 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004294701
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103190024
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 4,6 mm
- Kokonaispituus
- 5,4 mm
- Kokonaisleveys
- 2 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Halkaisija
- 5,4 mm
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla