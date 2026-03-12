Monipakkaus: E14 luster lamppu WCA 4 kpl

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Lähikuva edestä Monipakkaus: E14 luster lamppu WCA 4 kpl
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Tietoja Monipakkaus: E14 luster lamppu WCA 4 kpl

Tässä pakkauksessa on 4 kpl älykästä Philips Hue Luster P45 WCA -lamppua, joilla pienimmistäkin valaisimista tulee osa Hue-älyvalaistusjärjestelmääsi. Luster-lamput ovat noin golfpallon kokoisia, joten ne sopivat valaisimiin, joihin muut, pidemmät E14-lamput eivät sovi.

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Ohjaa välittömästi Bluetoothilla
  • Ohjaa sovelluksella tai puhekomennoilla*
  • Enemmän ominaisuuksia Hue Bridgellä
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