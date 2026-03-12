Monipakkaus: E14 luster lamppu WCA 4 kpl
Paketin hinta on 197,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
Paketin hinta on 197,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
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Tietoja Monipakkaus: E14 luster lamppu WCA 4 kpl
Tässä pakkauksessa on 4 kpl älykästä Philips Hue Luster P45 WCA -lamppua, joilla pienimmistäkin valaisimista tulee osa Hue-älyvalaistusjärjestelmääsi. Luster-lamput ovat noin golfpallon kokoisia, joten ne sopivat valaisimiin, joihin muut, pidemmät E14-lamput eivät sovi.
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- Valkoista valoa ja värivaloa
- Ohjaa välittömästi Bluetoothilla
- Ohjaa sovelluksella tai puhekomennoilla*
- Enemmän ominaisuuksia Hue Bridgellä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 330123
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Mainoslamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
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