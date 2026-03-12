Monipakkaus: Enrave kattovalaisin pieni 2 kpl
Paketin hinta on 224,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 249,98 €
Paketin hinta on 224,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 249,98 €
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Tietoja Monipakkaus: Enrave kattovalaisin pieni 2 kpl
Tähän pakkaukseen sisältyy kaksi pientä valkoista Enrave kattovalaisinta sekä kaksi Dimmer switch -kytkintä. Valaisin sopii täydellisesti suurempiin huoneisiin, kuten makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen tai käytävään. Enrave valaisee tehokkaasti alaspäin ja luo hienovaraista hehkua kattoa vasten.
- Sisältää Dimmer switch -kytkimen
- White ambiance
- Integroitu LED
- ±10 vuoden käyttöikä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 330121
Tuotetiedot
- Hue White ambiance Pieni Enrave-kattovalaisin
- 2
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