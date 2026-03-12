Monipakkaus: Enrave kattovalaisin pieni 2 kpl

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Lähikuva edestä Monipakkaus: Enrave kattovalaisin pieni 2 kpl
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Tietoja Monipakkaus: Enrave kattovalaisin pieni 2 kpl

Tähän pakkaukseen sisältyy kaksi pientä valkoista Enrave kattovalaisinta sekä kaksi Dimmer switch -kytkintä. Valaisin sopii täydellisesti suurempiin huoneisiin, kuten makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen tai käytävään. Enrave valaisee tehokkaasti alaspäin ja luo hienovaraista hehkua kattoa vasten.

  • Sisältää Dimmer switch -kytkimen
  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • ±10 vuoden käyttöikä

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