Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Nykyinen hinta on 139,98 €
Nykyinen hinta on 139,98 €
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Tietoja Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Uudista kotisi White ambiance GU10 -lampuilla. Pakkaus sisältää 6 kpl GU10-lamppuja, joilla saat välittömästi käyttöösi upeita älyvalaistuksen ominaisuuksia: ne toistavat valkoisen valon sävyjä viileästä lämpimään ja niissä on himmennystoiminto. Sopii hyvin keittiöön tai eteiseen. Korvaa helposti nykyiset kohdelamppusi Hue GU10-kohdelampuilla.
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- Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
- Jopa 400 luumenia
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871663
Tuotetiedot
- Hue White ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
- 2
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