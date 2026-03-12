Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

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Tietoja Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Uudista kotisi White ambiance GU10 -lampuilla. Pakkaus sisältää 6 kpl GU10-lamppuja, joilla saat välittömästi käyttöösi upeita älyvalaistuksen ominaisuuksia: ne toistavat valkoisen valon sävyjä viileästä lämpimään ja niissä on himmennystoiminto. Sopii hyvin keittiöön tai eteiseen. Korvaa helposti nykyiset kohdelamppusi Hue GU10-kohdelampuilla.

  • Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
  • Jopa 400 luumenia
  • Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

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