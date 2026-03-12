Uudista kotisi White ambiance GU10 -lampuilla. Pakkaus sisältää 6 kpl GU10-lamppuja, joilla saat välittömästi käyttöösi upeita älyvalaistuksen ominaisuuksia: ne toistavat valkoisen valon sävyjä viileästä lämpimään ja niissä on himmennystoiminto. Sopii hyvin keittiöön tai eteiseen. Korvaa helposti nykyiset kohdelamppusi Hue GU10-kohdelampuilla.



Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt

Jopa 400 luumenia

Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä