Milliskin upotettavat kohdevalaisimet. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoisia upotettavia Milliskin kohdevalaismia, jotka sulautuvat helposti ympäristöönsä ja toistavat valkoisen valon sävyjä lämpimästä viileään. Täydellinen valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.



Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt

Bluetooth-ohjaus sovelluksella

Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*

Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä