Monipakkaus: Milliskin upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Paketin hinta on 197,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
Paketin hinta on 197,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
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Tietoja Monipakkaus: Milliskin upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Milliskin upotettavat kohdevalaisimet. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoisia upotettavia Milliskin kohdevalaismia, jotka sulautuvat helposti ympäristöönsä ja toistavat valkoisen valon sävyjä lämpimästä viileään. Täydellinen valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.
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- Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871687
Tuotetiedot
- Hue White ambiance Milliskin upotettava kohdevalaisin - 3 kpl
- 2
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