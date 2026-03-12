Monipakkaus: Milliskin upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen

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Lähikuva edestä Monipakkaus: Milliskin upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
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Tietoja Monipakkaus: Milliskin upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen

Milliskin upotettavat kohdevalaisimet. Pakkaus sisältää 6 kpl valkoisia upotettavia Milliskin kohdevalaismia, jotka sulautuvat helposti ympäristöönsä ja toistavat valkoisen valon sävyjä lämpimästä viileään. Täydellinen valinta keittiöön, eteiseen tai mihin vain haluatkin huomaamattoman valonlähteen. Ohjaa heti Bluetoothilla tai lisää Hue Bridge, niin saat käyttöösi vielä enemmän älykkäitä valaistusominaisuuksia.

  • Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
  • Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

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Milliskin upotettava kohdevalaisin

Milliskin upotettava kohdevalaisin

Sisältää GU10 kohdelampun
Asennusaukon halkaisija 70 mm
Suunnattava spotti
Kapea valonsäde​

44,99 €

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