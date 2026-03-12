Turacon valaisinkupu
Nykyinen hinta on 12,99 €
Nykyinen hinta on 12,99 €
Uusi
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Tietoja Turacon valaisinkupu
Onko Turaco pylväsvalaisimen valaisinkupu värjääntynyt tai vaurioitunut pitkäaikaisen ulkokäytön seurauksena? Voit vaihtaa valaisinkuvun helposti ja jatkaa ulkovalaisimen käyttöä ilman, että koko valaisinta tarvitsee vaihtaa.
- Säänkestävä
- Helppo asentaa
- Yhteensopiva Turacon kanssa
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103126016
Muotoilu ja pinnoitus
- Materiaali
- Polypropeeni
Yleistä
- Tyyppi
- Pylväsvalaisin
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103126016
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,17 kg
- Korkeus
- 83 mm
- Pituus
- 209 mm
- Leveys
- 101 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004334701
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103126016
Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Nettopaino
- 0,22 lb
- Kokonaiskorkeus
- 31,5 mm
- Kokonaispituus
- 155 mm
- Kokonaisleveys
- 98 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla