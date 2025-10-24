Yhdistä pienimmät lamput ja valaisimet, esimerkiksi seinä- ja pöytävalaisimet, Philips Hue White P45 E14 -kruunulamppuun. Tämä pieni lamppu antaa himmennettävää lämmintä valkoista valoa, ja voit hallita yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteyden avulla. Kun lisäät Hue Bridgen, saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.