Kirkasta huoneesi Philips Hue White Ambiance Adore -spottivalaisimella. Lämpimästä viileään muuttuva valkoinen valo ja sisäänrakennetut valaistusvaihtoehdot auttavat virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Ota käyttöön lisää älykkäitä valaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.