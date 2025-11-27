Adore Bathroom -peilivalaisin
Lisää tämä Philips Hue White Ambiance Adore -peililamppu kylpyhuoneeseen. Erilaiset valaistusvaihtoehdot antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- Integroitu LED
- Kromi
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
IP44 sopii täydellisesti kylpyhuoneeseen
Tämä Philipsin kylpyhuonevalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän kylpyhuonevalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneeseen.
Nauti lukemisesta
Voit keskittyä suosikkikirjaasi täydellisesti lukemiseen sopivan valkoisen valon ansiosta.
Virkisty
Jätä aamukahvi väliin ja valmistaudu päivään viileällä, kirkkaalla päivänvalolla, joka antaa energiaa kehollesi ja mielellesi. Sopii täydellisesti hetkiin, jolloin tarvitset lisäpotkua arkiaamuun.
Rentoudu
Nauti rentouttavasta vaahtokylvystä ja pehmeästä valaistuksesta. Valkoinen valo auttaa sinua rentoutumaan illalla ja nukkumaan paremmin yöllä.
Säädä valaistusta helposti ja langattomasti himmenninkytkimen avulla
Käyttövalmiilla langattomalla Philips Hue -himmenninkytkimellä voit säätää valaistuksen voimakkuutta kätevästi. Himmenninkytkin ei edellytä johtojen ja kaapelien asennusta.
Keskity
Aikaisin aamulla parranajoon ja meikin viimeistelyyn vaaditaan tarkkuutta ja tehokkuutta, mikä edellyttää kirkasta valkoista valoa.
Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla
Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Synteettinen