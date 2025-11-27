Adore Bathroom -peilivalaisin
Philips Hue White Ambiance Adore -seinävalaisin yhdistää klassista muotoilua nykyaikaiseen toiminnallisuuteen. Valaistusvaihtoehtojen avulla voit lukea, rentoutua, virkistäytyä ja keskittyä. Mukana tulevan Hue Dimmer switchin ja Hue Bluetooth -sovelluksen avulla ohjaus käy nopeasti. Lisäominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä laitteen Philips Hue Bridgeen. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.
Nykyinen hinta on 89,97 €, alkuperäinen hinta on 149,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Yhdistä langattomaan himmenninkytkimeen kätevää langatonta ohjausta varten
Ohjaa Philips Hue -valoja suoraan langattomalla himmenninkytkimellä. Voit kytkeä valot päälle ja pois, vaihtaa neljän eri valaistusvaihtoehdon välillä ja himmentää sopivaan valotehoon. Asennus onnistuu nopeasti, yksinkertaisesti ja ilman stressiä. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin liittää kytkin valaisimen pariksi ja sijoittaa kytkin kodissasi minne tahansa. Siinä kaikki.
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli