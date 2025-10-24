Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Adore Bathroom -peilivalaisin

Adore Bathroom -peilivalaisin

Lisää tämä Philips Hue White Ambiance Adore -peililamppu kylpyhuoneeseen. Erilaiset valaistusvaihtoehdot antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Sisältää himmentimen
  • Integroitu LED
  • Kromi
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Kromi

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

