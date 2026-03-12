Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo säädettävää valkoista valoa. Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo luo viihtyisän tunnelman ja täydentää kodin sisustusta. Lampun valon voi himmentää jopa 0,2 %:iin sen kokonaiskirkkaudesta, jolloin se luo lempeän hehkun. Tyylikkään kaksikerroksisen design-lampun uusin sukupolvi sisältää uusia ja parannettuja ominaisuuksia, muun muassa täyden spektrin päivänvalon, joka tuo luonnollisen päivänvalon tunnelman kotiisi. Rentoudu kesäisen auringonlaskun lämpimissä väreissä tai kerää energiaa talvitaivaan raikkailla valkoisen sävyillä. Lamppu on nyt 40 % energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Saat käyttöösi vielä enemmän ominaisuuksia Hue Bridgellä.

Jopa 500 luumenia

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen

Realistinen kynttilätehoste

Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla