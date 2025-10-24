Cher-kattovalaisin
Mustan Philips Hue White Ambiance Cher -kattovalaisimen valkoinen valo muuttuu lämpimästä viileään, ja sen pyöreä muotoilu jakaa valon tasaisen laajalle. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Philips Hue Bridgen avulla saat käyttöön vielä lisää älyvalaistustoimintoja.
Nykyinen hinta on 219,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen