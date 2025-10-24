Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Cher-kattovalaisin

Cher-kattovalaisin

Mustan Philips Hue White Ambiance Cher -kattovalaisimen valkoinen valo muuttuu lämpimästä viileään, ja sen pyöreä muotoilu jakaa valon tasaisen laajalle. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Philips Hue Bridgen avulla saat käyttöön vielä lisää älyvalaistustoimintoja.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay