Cher-riippuvalaisin
Lisää Philips Hue -järjestelmään Cher Philips Hue White Ambiance -riippuvalaisin. Luonnollisen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Riippuvalaisimen ainutlaatuinen muotoilu sopii täydentämään jokaista sisustusta.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen