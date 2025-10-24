Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Felicity-pöytävalaisin

Felicity-pöytävalaisin

Valitsemalla kotiisi tunnelmallisen Philips Hue White Ambiance Felicity -pöytävalaisimen voit hallita valaistusta helposti vuorokauden ympäri. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon rentoutumiseen, lukemiseen, keskittymiseen ja virkistymiseen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Sisältää himmentimen
  • E27
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
