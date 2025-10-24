Felicity-pöytävalaisin
Valitsemalla kotiisi tunnelmallisen Philips Hue White Ambiance Felicity -pöytävalaisimen voit hallita valaistusta helposti vuorokauden ympäri. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon rentoutumiseen, lukemiseen, keskittymiseen ja virkistymiseen.
Nykyinen hinta on 99,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- E27
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen