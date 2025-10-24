1 kpl:n pakkaus A60 B22 Filament Standard
Retrolamppu kohtaa nykyaikaisen tekniikan älykkäässä A60 LED ‑älylampussa. Tässä LED-lampussa on perinteinen muotoilu, käämihehkulanka, himmennettävä lämpimän valkoisesta viileään valkoinen valo ja B22-kanta.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance Filament
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x114