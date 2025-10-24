ALE
Kynttilälamppu - E14-älylamppu
Kattokruunuälylamppu tarjoaa valoa lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon, jotta voit rentoutua, lukea, keskittyä tai saada energiaa. Ohjaa yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteyden avulla tai muodosta yhteys Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 23,99 €, alkuperäinen hinta on 29,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
39x117