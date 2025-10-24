Pillar-kohdevalaisin
Mustalla Philips Hue White Ambiance Pillar -spottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti Bluetoothin avulla tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 64,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli