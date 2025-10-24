Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Still-kattovalaisin

Still-kattovalaisin

Hopeanvärisen Philips Hue White Ambiance Still -kattovalaisimen omaperäinen pyöreä muotoilu luo tuhansia eri valkoisen sävyjä lämpimästä viileään valoon, jotka sopivat päivän kaikkiin hetkiin. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
