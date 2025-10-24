Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Upotettava Milliskin-kohdevalaisin

Upotettava Milliskin-kohdevalaisin

Alumiininvärinen Philips Hue White Ambiance Milliskin -spottivalaisin sulautuu hyvin ympäristöönsä ja luo sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Sen sisäänrakennetut valaistusvaihtoehdot auttavat virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Mukana GU10-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Alumiini

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay