Valoreseptipakkaus E27
Pääset helposti alkuun Philips Hue ‑valoreseptipakkauksen avulla. Mukana tulevan E27-lampun ja himmentimen avulla voit vaihtaa neljän valmiin valaistusvaihtoehdon välillä ja nauttia langattomasta himmennyksestä. Yhdistä kokonaisuus Hue-siltaan, niin saat käyttöösi lisää älykkäitä ominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 34,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110