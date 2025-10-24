Valkoinen Philips Hue White Ambiance Wellner -pöytävalaisin tuo sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja, jotka luovat tyylikkään vaikutelman kodin kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla, tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.