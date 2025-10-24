1 kpl:n pakkaus E27
Tämä valkoisen valon ja värivalon miljoonia sävyjä tuottava, E27-kannalla varustettu LED-älylamppu luo hetkessä viihtyisän tunnelman. Tämän useimpiin valaisimiin sopivan lampun avulla voit tuoda älyvaloa kotisi joka kolkkaan.
Nykyinen hinta on 59,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Valkoista ja värillistä valoa
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110