Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Aloituspakkauus: 2 E27-älylamppua (800) + Smart button

Aloituspakkauus: 2 E27-älylamppua (800) + Smart button

Philips Hue White and Color Ambiance E27 ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue Bridge -sillan, jonka ansiosta saat käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita valaistusta sovelluksella, puheella tai pakkaukseen sisältyvällä Hue Smart Button -ohjauspainikkeella.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Jopa 800 luumenia*
  • Valkoista ja värikästä valoa
  • Sisältää Hue Bridge -sillan
  • Älypainike mukana
Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    60x110

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Pakkauksen mitat ja paino

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Muu

