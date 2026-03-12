Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo sekä säädettävää valkoista valoa että värivaloa. Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo ja miljoonat värisävyt luovat viihtyisän tunnelman ja täydentävät kodin sisustusta. Lampun valon voi himmentää jopa 0,2 %:iin sen kokonaiskirkkaudesta, jolloin se luo lempeän hehkun. Lamppu toistaa värit yhdenmukaisesti eri kirkkaustasoilla. Tyylikkään kaksikerroksisen design-lampun uusin sukupolvi sisältää uusia ja parannettuja ominaisuuksia, muun muassa täyden spektrin päivänvalon, joka tuo luonnollisen päivänvalon tunnelman kotiisi. Rentoudu kesäisen auringonlaskun lämpimissä väreissä tai kerää energiaa talvitaivaan raikkailla valkoisen sävyillä. Chromasync varmistaa, että lampun 16 miljoonaa väriä ovat täysin samat eri lampuissa ilman väripoikkeamia. Lamppu on nyt 40 % energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Saat käyttöösi vielä enemmän ominaisuuksia Hue Bridgellä.

Jopa 500 luumenia

Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen

Tarkka Chromasync™-värisekoitus

Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla