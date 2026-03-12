B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu
Nykyinen hinta on 64,99 €
Nykyinen hinta on 64,99 €
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Tietoja B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu
Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo sekä säädettävää valkoista valoa että värivaloa. Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo ja miljoonat värisävyt luovat viihtyisän tunnelman ja täydentävät kodin sisustusta. Lampun valon voi himmentää jopa 0,2 %:iin sen kokonaiskirkkaudesta, jolloin se luo lempeän hehkun. Lamppu toistaa värit yhdenmukaisesti eri kirkkaustasoilla. Tyylikkään kaksikerroksisen design-lampun uusin sukupolvi sisältää uusia ja parannettuja ominaisuuksia, muun muassa täyden spektrin päivänvalon, joka tuo luonnollisen päivänvalon tunnelman kotiisi. Rentoudu kesäisen auringonlaskun lämpimissä väreissä tai kerää energiaa talvitaivaan raikkailla valkoisen sävyillä. Chromasync varmistaa, että lampun 16 miljoonaa väriä ovat täysin samat eri lampuissa ilman väripoikkeamia. Lamppu on nyt 40 % energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Saat käyttöösi vielä enemmän ominaisuuksia Hue Bridgellä.
- Jopa 500 luumenia
- Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)
- Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
- Tarkka Chromasync™-värisekoitus
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103099242
Polttimon ominaisuudet
- Lampun muoto
- Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke
- E14
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- PC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 5 % < H << 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -20 °C ... 45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Väriä vaihtava (LED)
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Sisältää LED-lamput
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 195
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 135
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Tunnelma, Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Lastenhuone, Keittiö, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103099242
- Nettopaino
- 0,04 kg
- Bruttopaino
- 0,08 kg
- Korkeus
- 174 mm
- Pituus
- 55 mm
- Leveys
- 72 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004295301
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103099242
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,2 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
- D
- Teho
- 3,7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 4
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 39 mm
- Kokonaispituus
- 117 mm
- Kokonaisleveys
- 39 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 500
- Yhteensopiva himmennettävien Philips Hue ‑laitteiden kanssa
- Yes
- Halkaisija
- 39 mm
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka
- D
- Kanta/kupu
- E14
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- –
- EPREL-rekisteröintinumero
- 2480948
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Damp location, Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
Polttimo
- Viiteohjausasetus*
- 4 000 K; Hue-sovelluksen valaistusasetus Viileä kirkas
- Halkaisija
- 39 mm
- Muotoilu
- Bulb
- Korkeus
- 117 mm
- Tulojännite
- 220V-240V
- Valovirta
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Tehokerroin
- 0.5
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
- Tehon vastaavuus
- 40 W
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Ääniavustajat
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Hue-sillan kautta)
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla