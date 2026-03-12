Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
Nykyinen hinta on 119,99 €
Nykyinen hinta on 119,99 €
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Bridge Pro
99,99 €
Tuotteelle Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext uusi bridge vaaditaan
Tietoja Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Pidennä pysyviä Festavia-valosarjoja helposti tällä 9 metrin pituisella valosarjojen jatkopalalla, jossa on 16 säänkestävää valopodia ja joka voidaan liittää suoraan perusvalosarjan päähän. Festavia permanent -valosarjat ovat pidennettävissä jopa 45 metriin, joten saat valoa kaikkialle katonreunoille, räystäisiin ja räystäiden aluslautoihin.
- Tarkat Chromasync™-värit
- 9 metrin jatkopala, jossa 16 valoa
- Jopa 50 lm valoa kohti
- Vedenpitävä (IP65)
- Pitkä 50 000 tunnin käyttöikä
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103078544
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 50 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 5 % < H << 75 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -20 °C ... 45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Väriä vaihtava (LED)
- Kyllä
- Säänkestävä
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
Valosarja/valonauha
- Laajennettava
- Kyllä
- Tulojännite
- 24V
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Ulkotilat, Terassi
- Tyyppi
- String Lights -koristevalosarja
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103078544
- Nettopaino
- 0,56 kg
- Bruttopaino
- 0,73 kg
- Korkeus
- 72 mm
- Pituus
- 186,5 mm
- Leveys
- 185 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004284803
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
- G
- Teho
- 13
Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino
- 0,56 kg
- Nettopaino
- 1,24 lb
- Johdon pituus
- 9 150
- Valosarjan pituus
- 9 144 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 800
- Verkkovirta
- DC, MAX 24 V
- IP-koodi
- IP65
- Valovirta, 2 700 K
- 680
- EPREL-rekisteröintinumero
- 2423919
- LED-valojen välinen etäisyys (tuumaa)
- 22,4 in
- LED-valojen välinen etäisyys
- 57 cm
- Valonlähteiden määrä
- 16
- Suojausluokka (valosarjat)
- III - safe extra low voltage
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 10.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla
Usein kysytyt kysymykset
Voiko Festavia Permanent -valosarjaa pidentää, kun valonlähteiden välistä johtoa on lyhennetty?
Lyhennettyä valosarjaa ei voi pidentää. Valosarjaa voi pidentää vain käyttämällä sen päässä olevaa liitäntää.
Mikä on paras tapa kiinnittää Festavia Permanent -valosarja julkisivuun, kattoreunukseen tai räystääseen?
Valosarjan mukana tulee korkealaatuinen teippi (3M VHB), joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen. Ruuvien käyttöä suositellaan, jos valot asennetaan pitkäaikaisesti.
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