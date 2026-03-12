Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Pidennä pysyviä Festavia-valosarjoja helposti tällä 9 metrin pituisella valosarjojen jatkopalalla, jossa on 16 säänkestävää valopodia ja joka voidaan liittää suoraan perusvalosarjan päähän. Festavia permanent -valosarjat ovat pidennettävissä jopa 45 metriin, joten saat valoa kaikkialle katonreunoille, räystäisiin ja räystäiden aluslautoihin.

Tarkat Chromasync™-värit

9 metrin jatkopala, jossa 16 valoa

Jopa 50 lm valoa kohti

Vedenpitävä (IP65)

Pitkä 50 000 tunnin käyttöikä