Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext

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Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext
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Bridge Pro

99,99 €

Tuotteelle Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext uusi bridge vaaditaan

Tietoja Festavia permanent 9m 16pod Wh Ext

Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Pidennä pysyviä Festavia-valosarjoja helposti tällä 9 metrin pituisella valosarjojen jatkopalalla, jossa on 16 säänkestävää valopodia ja joka voidaan liittää suoraan perusvalosarjan päähän. Festavia permanent -valosarjat ovat pidennettävissä jopa 45 metriin, joten saat valoa kaikkialle katonreunoille, räystäisiin ja räystäiden aluslautoihin.

  • Tarkat Chromasync™-värit
  • 9 metrin jatkopala, jossa 16 valoa
  • Jopa 50 lm valoa kohti
  • Vedenpitävä (IP65)
  • Pitkä 50 000 tunnin käyttöikä

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