Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa
Nykyinen hinta on 299,99 €
Nykyinen hinta on 299,99 €
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99,99 €
Tuotteelle Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa uusi bridge vaaditaan
Tietoja Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa
Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Nämä säänkestävät, IP65-luokituksen mukaiset valot on helppo asentaa räystäiden alle, katonrajaan tai julkisivuille.
- Tarkat Chromasync™-värit
- 18 metriä ja 32 valoa
- Jopa 50 lm valoa kohti
- Leikattavissa oleva valosarja
- Mukana pienjännitevirtalähde
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103078506
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 50 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 5 % < H << 75 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -20 °C ... 45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Väriä vaihtava (LED)
- Kyllä
- Säänkestävä
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värilämpötila
- 1000-20000 K
Valosarja/valonauha
- Laajennettava
- Kyllä
- Tulojännite
- 24V
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Ulkotilat, Terassi
- Tyyppi
- String Lights -koristevalosarja
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103078506
- Nettopaino
- 2,03 kg
- Bruttopaino
- 2,65 kg
- Korkeus
- 120 mm
- Pituus
- 186,5 mm
- Leveys
- 462 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004284801
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 26
Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino
- 2,03 kg
- Nettopaino
- 4,48 lb
- Johdon pituus
- 20 600
- Kaapelin pituus ensimmäiseen LEDiin
- 2 500 mm
- Valosarjan pituus
- 18 288 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 1 600
- Verkkovirta
- 220–240 V, 50–60 Hz
- IP-koodi
- IP65
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valovirta, 2 700 K
- 1 350
- LED-valojen välinen etäisyys (tuumaa)
- 22,4 in
- LED-valojen välinen etäisyys
- 57 cm
- Valonlähteiden määrä
- 32
- Suojausluokka (valosarjat)
- III - safe extra low voltage
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 10.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Dismantle Instructions
Usein kysytyt kysymykset
Voiko Festavia Permanent -valosarjaa pidentää, kun valonlähteiden välistä johtoa on lyhennetty?
Lyhennettyä valosarjaa ei voi pidentää. Valosarjaa voi pidentää vain käyttämällä sen päässä olevaa liitäntää.
Mikä on paras tapa kiinnittää Festavia Permanent -valosarja julkisivuun, kattoreunukseen tai räystääseen?
Valosarjan mukana tulee korkealaatuinen teippi (3M VHB), joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen. Ruuvien käyttöä suositellaan, jos valot asennetaan pitkäaikaisesti.