Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa
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Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Tuotteelle Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa uusi bridge vaaditaan

Tietoja Festavia Permanent valosarja 18m 32 valoa

Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Nämä säänkestävät, IP65-luokituksen mukaiset valot on helppo asentaa räystäiden alle, katonrajaan tai julkisivuille.

  • Tarkat Chromasync™-värit
  • 18 metriä ja 32 valoa
  • Jopa 50 lm valoa kohti
  • Leikattavissa oleva valosarja
  • Mukana pienjännitevirtalähde
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