Täydellinen sisustuselementti ympäri vuoden. Mukauta kotisi ulkoasua kirkkailla ja värikkäillä valopodeilla minkä tahansa tilaisuuden, vuodenajan ja tunnelman mukaan. Nämä säänkestävät, IP65-luokituksen mukaiset valot on helppo asentaa räystäiden alle, katonrajaan tai julkisivuille.

Tarkat Chromasync™-värit

18 metriä ja 32 valoa

Jopa 50 lm valoa kohti

Leikattavissa oleva valosarja

Mukana pienjännitevirtalähde