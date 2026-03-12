Hue Play pöytävalaisin
Nykyinen hinta on 79,99 €
Nykyinen hinta on 79,99 €
Uusi
Varastossa
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja Hue Play pöytävalaisin
Play-pöytävalaisin on täydellinen ensiaskel Hue-viihdevalaistuksen maailmaan. Synkronoi se elokuvien, pelien ja musiikin kanssa, niin valaisin luo seinälle värikkäitä liukuväritehosteita, jotka vastaavat näytön sisältöä. Lisää viihdealueellesi vielä useampia Hue-valoja ja nauti todella mukaansatempaavasta viihdevalaistuskokemuksesta Chromasyncin tarkan värisovituksen ansiosta. Pienikokoinen ja kapea 60 cm korkea Play-valaisin sopii esimerkiksi TV:n kummallekin puolelle tai työpöydälle.
- Liukuvärjätty RGBWWIC-valotehoste
- Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
- Suunniteltu helposti sijoitettavaksi
- Yhdistä HDMI sync boxilla tai TV-sovelluksella
- Ohjaus ja mukautus Hue Bridgen avulla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103144850
Polttimon ominaisuudet
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
- Materiaali
- Muovi
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 20 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä korkeus
- Ei
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Integroitu LED
- Kyllä
- Kannettava
- ei
- Aurinkoenergia
- ei
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila
- 2200-6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 1
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 64
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Viihdehuone
- Tyyli
- Moderni
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103144850
- Nettopaino
- 1,39 kg
- Bruttopaino
- 1,39 kg
- Korkeus
- 679 mm
- Pituus
- 148 mm
- Leveys
- 143 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004320901
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,1
- Teho
- 5,8
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 500
- Kokonaiskorkeus
- 607 mm
- Kokonaispituus
- 90 mm
- Kokonaisleveys
- 90 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 400
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valovirta, 2 700 K
- 380
- Valonlähteiden määrä
- 1
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Damp location
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- ei
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seisova
Polttimo
- Muotoilu
- Table lamp
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kamera
- Äänihälytys
- ei
Kytkin
- Tuettu johdotus
- Nollajohdin
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 8.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen kautta
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla