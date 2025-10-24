Tuki
Lightstrip Plus extension, flexible strip shape, white color with visible LED chips, matte finish, includes compact connector.

Lightstrip Plus V3 -jatko-osa

Valonauha on erittäin joustava valonlähde. Voit pidentää Philips Hue Lightstrip Plus -nauhaa metrin pituisilla pidennysosilla suurempia pintoja varten. Muotoile nauhaa mielesi mukaan, kiinnitä se mihin tahansa kovaan pintaan ja nauti erittäin suuresta valovirrasta.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • 1 metrin jatkopala
  • 1 x kulmaliitin mukana
  • Valkoista ja värillistä valoa
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

