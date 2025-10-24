Lightstrip Plus V3 -jatko-osa
Valonauha on erittäin joustava valonlähde. Voit pidentää Philips Hue Lightstrip Plus -nauhaa metrin pituisilla pidennysosilla suurempia pintoja varten. Muotoile nauhaa mielesi mukaan, kiinnitä se mihin tahansa kovaan pintaan ja nauti erittäin suuresta valovirrasta.
Nykyinen hinta on 24,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 1 metrin jatkopala
- 1 x kulmaliitin mukana
- Valkoista ja värillistä valoa
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Silikoni