Tuki
Black circular wall lamp with a matte finish, featuring a compact ring shape and a visible power cord at the base.

Sana-seinävalaisin

Tyylikkäästi muotoiltu Sana-seinävalaisin antaa epäsuoraa valoa. Luo täydellinen tunnelmavalaistus millä tahansa valkoisella tai värillisellä sävyllä. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Alumiini

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay