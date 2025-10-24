Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Signe-lattiavalaisin

Signe-lattiavalaisin

Sisusta seinäpinnat luomalla niille epäsuoraa värillistä tai valkoisen sävyistä valoa. Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Signe-lattiavalaisin on tyylikkäästi ohueksi muotoiltu. Se sulautuu saumattomasti sisustukseen ja luo yksilöllisen valotehosteen seinälle.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroitu LED
  • Alumiini
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Alumiini

  • Materiaali

    Alumiini

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay