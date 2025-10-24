Sisusta seinäpinnat luomalla niille epäsuoraa värillistä tai valkoisen sävyistä valoa. Philips Hue -sarjan valkoista ja värillistä tunnelmavaloa luova Signe-lattiavalaisin on tyylikkäästi ohueksi muotoiltu. Se sulautuu saumattomasti sisustukseen ja luo yksilöllisen valotehosteen seinälle.