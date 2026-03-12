Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 164,99 €
Nykyinen hinta on 164,99 €
Uusi
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Tietoja Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Korkea ja kapea Turaco-pylväsvalaisin valaisee sisäänkäynnit, pihatiet ja puutarhan säädettävällä valkoisella valolla ja värivalolla. Luo epäsuoraa hehkua, joka auttaa liikkumaan sujuvasti ulkotiloissa. Voit myös suunnata pylväsvalaisimen valon kodin julkisivuun tai pihan yksityiskohtiin ja valaista ne haluamallasi värillä. Turacoa on helppo ohjata Hue-sovelluksessa ja kodin virtuaaliavustajilla Hue Bridgen tai Bridge Pron kautta. Zigbee-verkkoyhteys Bridgen kautta estää luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi. Matter-yhteensopivuuden ansiosta integraatio muiden valmistajien laitteiden kanssa käy helposti.
- Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
- Sisältää 1100 luumenin A60-lampun
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
- Zigbee- ja Matter-yhteensopiva
- Ihanteellinen ajoteille ja pihalle
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103118516
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Antrasiitti
- Materiaali
- Alumiini
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä
- Kyllä
- Säänkestävä
- ei
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- ≥80
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Piha, Terassi
- Tyyppi
- Pylväsvalaisin
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103118516
- Nettopaino
- 3,4 kg
- Bruttopaino
- 3,73 kg
- Korkeus
- 815 mm
- Pituus
- 145 mm
- Leveys
- 145 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004308201
Tuotteen mitat ja paino
- Nettopaino
- 2,950 kg
- Kokonaiskorkeus
- 802 mm
- Kokonaispituus
- 121 mm
- Kokonaisleveys
- 121 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 1 100
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Verkkovirta
- Jännitealue 220–240 V, 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka
- D
- Kanta/kupu
- E27
- Mukana toimitettavan lampun teho
- 8.1
- Vaihtolampun enimmäisteho
- 9,5
- IP-koodi
- IP44
- Turvallisuusluokka
- Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä
- 1
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 10.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Dismantle Instructions