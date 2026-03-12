Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön

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Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön
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Tietoja Turaco pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Korkea ja kapea Turaco-pylväsvalaisin valaisee sisäänkäynnit, pihatiet ja puutarhan säädettävällä valkoisella valolla ja värivalolla. Luo epäsuoraa hehkua, joka auttaa liikkumaan sujuvasti ulkotiloissa. Voit myös suunnata pylväsvalaisimen valon kodin julkisivuun tai pihan yksityiskohtiin ja valaista ne haluamallasi värillä. Turacoa on helppo ohjata Hue-sovelluksessa ja kodin virtuaaliavustajilla Hue Bridgen tai Bridge Pron kautta. Zigbee-verkkoyhteys Bridgen kautta estää luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi. Matter-yhteensopivuuden ansiosta integraatio muiden valmistajien laitteiden kanssa käy helposti.

  • Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
  • Sisältää 1100 luumenin A60-lampun
  • Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
  • Zigbee- ja Matter-yhteensopiva
  • Ihanteellinen ajoteille ja pihalle
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