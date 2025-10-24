1 kpl:n pakkaus A60 E27 Filament standardi
Tuo kotiisi vintage-tyyliä vaihtamalla perinteisestä lampusta himmennettävään, E27-kannalla varustettuun LED-lamppuun, jossa on hehkulanka. Vintage-tyyliset mutta silti modernit hehkulankalamput vastaavat ominaisuuksiltaan muita älylamppuja: niitä voi esimerkiksi himmentää ja kirkastaa.
Nykyinen hinta on 21,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White Filament
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen vintage-lamppu
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x115