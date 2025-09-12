*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
ALE
G93 globe - E27-älylamppu
Tuo kotiisi näyttävyyttä pyöreällä LED-pallolampulla, jossa on kierteinen hehkulanka. Vintage-tyyliset mutta silti modernit hehkulankalamput vastaavat ominaisuuksiltaan muita älylamppuja: niitä voi esimerkiksi himmentää ja kirkastaa.
Nykyinen hinta on 26,24 €, alkuperäinen hinta on 34,99 €
Haluatko tietää, milloin tuote on taas saatavilla?
Rekisteröidy, jos haluat saada sähköpostiviestin, kun tämä tuote on taas saatavilla. Lähetämme tämän sähköpostiviestin vain kerran. Lisätietoja saat tietosuojakäytännöstämme.
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White Filament
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen vintage-lamppu
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Vintage-muotoilu ja modernit ominaisuudet käsi kädessä
Edison-lamppujen ulkoasun tunnistavat kaikki: hehkuva käämi ja läpinäkyvä pyöreä muoto. Nämä älykkäät retro-tyyliset LED-lamput yhdistävät vintage-muotoilun Philips Hue ‑älyvalaistukseen.
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua. *Toimii Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa.
Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla
Hue-lamput ja valaisimet tuovat kotiin pehmeän valkoisen valon. Näitä älykkäitä valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan juuri sinulle sopivalle tasolle.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
95x150