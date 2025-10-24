GU10 - älykäs kohdelamppu
Tuo älyvaloa kotisi kohdevalaisimiin tällä GU10-kannalla varustetulla LED-älylampulla, joka tuottaa pehmeän valkoisen valon ja mahdollistaa välittömän langattoman himmennyksen.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Ohjaus Bluetoothilla
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
- Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x54