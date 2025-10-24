Näissä älykynttilälampuissa yhdistyvät perinteinen tyyli ja älylampun modernit ominaisuudet. Nauti pehmeän valkoisesta valosta ja välittömästä himmennyksestä, joiden ansiosta voit tuottaa oikean valon millä tahansa E14-kannalla varustetulla tavallisella valaisimella.