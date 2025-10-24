Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
Näissä älykynttilälampuissa yhdistyvät perinteinen tyyli ja älylampun modernit ominaisuudet. Nauti pehmeän valkoisesta valosta ja välittömästä himmennyksestä, joiden ansiosta voit tuottaa oikean valon millä tahansa E14-kannalla varustetulla tavallisella valaisimella.
Nykyinen hinta on 29,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
39x106