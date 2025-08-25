Tuki
Löydä tuoteopas

Vertaile Hue Essential- ja Hue LED -lamppuja

Hue Essential

Hue

Valovirta

806 luumenia
810, 1100 ja 1600 lumenin vaihtoehdot

Tarkat Chromasync™-värit

Ei
Kyllä

Himmennettävyys

Alhainen himmennys 2 %:n kirkkauteen
Erittäin alhainen himmennys 0,2 %:n kirkkauteen

Värilämpötila

Essential, valkoiset (2 200–6 500 K)
Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Flash sale -25 %
Play-valopalkin laajennuspaketti

Hue White and color ambiance

Play-valopalkin laajennuspaketti
Laajennuspaketti, 1 kpl
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

64,99 €

Flash sale -25 %
A60 - E27-älylamppu

Hue White ambiance Filament

A60 - E27-älylamppu
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

34,99 €

Flash sale -25 %
Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Hue White and color ambiance

Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

109,99 €

Flash sale -25 %
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Hue White and color ambiance

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Jopa 1521 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

79,99 €

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa

44,99 €

42,99 €

Flash sale -25 %
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

21,99 €

Flash sale -25 %
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Hue White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Kaksi ystävää sohvalla vaaleanpunaisena hehkuvan Philips Hue -älyvalon alla

Aloita älyvalaistuksen käyttö

Se on edistynein, intuitiivisin ja hauskin tapa valaista kotiasi sekä sisältä että ulkoa. Luo oma kokoonpanosi älylamppujen, valaisimien, ulkovalaisimien ja tarvikkeiden valikoimasta. Avaa kaikki ominaisuudet Hue Bridge tai Bridge Pro -keskusyksikön avulla ja määritä sekä ohjaa kaikkea Hue-sovelluksen kautta. Nauti animaatioista, synkronoi television, pelien ja musiikin kanssa sekä hyödynnä älykästä kodin turvaa, ohjausta kodin ulkopuolelta ja muita toimintoja!

Kahden Hue-älylampun vertailu – yksi hehkuu vaaleanpunaisena, toinen lämpimän valkoisena.

Luo täydellinen tunnelma

Kahdeksan miljoonan värin ja useiden lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyjen joukosta voit luoda täydellisen tunnelman kaikkeen, mitä teet sisällä ja ulkona. Valitse jokin värikkäistä valaistusasetuksistamme (tai suunnittele omasi!), työskentele tai rentoudu optimaalisen sävyisessä valkoisessa valossa tai laita vaikka valosi tuikkimaan tähtien tapaan erikoistunnelman luomiseksi.

Kahden makuuhuoneessa olevan Hue-älyvalon vertailu – yksi himmennetty viihtyisään 2 %:iin kokonaiskirkkaudesta, toinen palaa kirkkaasti 100 %:n teholla.

Nauti vaivattomasta himmentämisestä

Perinteiset lamput tarvitsevat erityisen himmentimen, joka kytketään kotisi sähköjärjestelmään. Älyvaloissa himmennys on sisäänrakennettu – Hue-sovellus, älykytkimet ja jopa äänesi voivat himmentää valot välittömästi ja tasaisesti alhaisille tasoille.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Hanki tämä kaikki Bridgen avulla

Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia. Näitä ovat upeat valotehosteet, kodin viihteen kanssa synkronoitava surround-valaistus, Hue Secure -kodin turvajärjestelmän integrointi valoihin ja kameroihin, ääniohjaus älykkäiden avustajien avulla ja monet älykkäät automaatiot. Bridge Pro on edistynein älyvalaistuskeskuksemme, joka avaa enemmän ominaisuuksia, tukee useampia valoja ja on nopeampi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

  • Himmennettävä

    Kyllä

Polttimon mitat

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

