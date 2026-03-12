Essential flex valonauha 10 m
Nykyinen hinta on 169,99 €
Uusi
Varastossa
Tietoja Essential flex valonauha 10 m
Essential flex valonauhalla voit koristella kodin valolla monipuolisesti! Taivuta valonauha mihin tahansa muotoon ja tee siitä koristeellinen keskipiste olohuoneen, kotitoimiston tai lastenhuoneen seinälle. Flex valonauha on helppo sovittaa peilien ja seinäkalusteiden muotoihin. Valon väri on vapaasti valittavissa, ja valonauha voi toistaa myös upeita neonvalotehosteita. Ota ensimmäinen askel Hue-älyvalaistuksen maailmaan – voit ohjata valoja Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa, asettaa automaatioita ja valita kymmenistä eri valaistusasetuksista.
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- RGBIC-tekniikka
- Taivuta mihin tahansa muotoon
- Ota käyttöön kaikki ominaisuudet Hue Bridgellä
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103096685
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Monivärinen
- Väri(t)
- multi
- Materiaali
- Silikoni
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- IP20: soveltuu sisäkäyttöön
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Väriä vaihtava (LED)
- Kyllä
- Himmennettävä
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- ei
- Laajennettava
- ei
- Tulojännite
- 220V-240V
- Pituus
- 10 000 mm
Yleistä
- Tyyppi
- Valonauhat
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- Nettopaino
- 1,41 kg
- Bruttopaino
- 1,64 kg
- Korkeus
- 237 mm
- Pituus
- 92,5 mm
- Leveys
- 237 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004295201
Pakkauksen tiedot
- EAN
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 1
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
- G
- Teho
- 39,5
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 13 mm
- Kokonaispituus
- 10 000 mm
- Kokonaisleveys
- 6,5 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- EPREL-rekisteröintinumero
- 2471214
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla
