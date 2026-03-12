Essential valonauha 10 m
Nykyinen hinta on 99,99 €
Tietoja Essential valonauha 10 m
Hue Essential valonauhalla lisäät helposti koristeellista valaistusta mihin tahansa kodin tilaan tinkimättä valon laadusta. Essential valonauha luo huoneeseen viihtyisän ilmeen valaisemalla seinät liukuvärjätyllä valolla, jonka voi mukauttaa joka tunnelmaan ja hetkeen sopivaksi. Valonauha on helppo kiinnittää pois näkyvistä esimerkiksi television taakse, kirjahyllyn alle tai makuuhuoneen kalusteiden taakse. Valonauhan voit leikata sopimaan täydellisesti mihin tahansa tilaan. Ota ensimmäinen askel Hue-älyvalaistuksen maailmaan – voit ohjata valoja Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa, asettaa automaatioita ja valita kymmenistä eri valaistusasetuksista.
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- RGBIC-tekniikka
- Lyhennä sopivan pituiseksi
- Ota käyttöön kaikki ominaisuudet Hue Bridgellä
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103096487
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Monivärinen
- Väri(t)
- multi
- Materiaali
- Silikoni
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- IP20: soveltuu sisäkäyttöön
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Väriä vaihtava (LED)
- Kyllä
- Himmennettävä
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- -
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- Kyllä
- Laajennettava
- ei
- Tulojännite
- 220V-240V
- Pituus
- 10 000 mm
Yleistä
- Tyyppi
- Valonauhat
Pakkauksen mitat ja paino
- Nettopaino
- 0,32 kg
- Bruttopaino
- 0,48 kg
- Korkeus
- 186,5 mm
- Pituus
- 81,5 mm
- Leveys
- 188,5 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004295001
Pakkauksen tiedot
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 1
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
- G
- Teho
- 27,2
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 2 mm
- Kokonaispituus
- 10 000 mm
- Kokonaisleveys
- 9,8 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- EPREL-rekisteröintinumero
- 2471212
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla