Pongee 2 spotilla, valkoinen + 2 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua
Paketin hinta on 133,18 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 147,98 €
Paketin hinta on 133,18 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 147,98 €
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Tietoja Pongee 2 spotilla, valkoinen + 2 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua
Valaise kotisi valkoisella kahden spotin Philips Pongee valaisimella sekä väriä toistavilla Hue GU10 -älylampuilla. Tyylikästä ja energiatehokasta valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874527
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Pongee kohdevalaisin 2x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 1