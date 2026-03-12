Pongee 4 spotilla, musta + 4 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua
Paketin hinta on 256,47 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 284,97 €
Paketin hinta on 256,47 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 284,97 €
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Tietoja Pongee 4 spotilla, musta + 4 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua
Valaise kotisi mustalla neljän spotin Philips Pongee valaisimella sekä väriä toistavilla Hue GU10 -älylampuilla. Tyylikästä ja energiatehokasta valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874602
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Pongee kohdevalaisin 4x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 2