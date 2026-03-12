Pongee 4 spotilla, musta + 4 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua

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Tietoja Pongee 4 spotilla, musta + 4 kpl väriä toistavaa GU10-lamppua

Valaise kotisi mustalla neljän spotin Philips Pongee valaisimella sekä väriä toistavilla Hue GU10 -älylampuilla. Tyylikästä ja energiatehokasta valaistusta.

  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
  • Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
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