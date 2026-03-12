Puled kohdevalaisin, musta + väriä toistava GU10-lamppu
Paketin hinta on 101,68 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 112,98 €
Paketin hinta on 101,68 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 112,98 €
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Tietoja Puled kohdevalaisin, musta + väriä toistava GU10-lamppu
Valaise ulkotilasi mustalla Philips Puled ulkokohdevalaisimella sekä väriä toistavalla Hue GU10 -älylampulla. Kytke tavalliseen pistorasiaan.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lampun ja Philips-valaisimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874626
Tuotetiedot
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