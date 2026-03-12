Puled kohdevalaisin, musta + väriä toistava GU10-lamppu

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Tietoja Puled kohdevalaisin, musta + väriä toistava GU10-lamppu

Valaise ulkotilasi mustalla Philips Puled ulkokohdevalaisimella sekä väriä toistavalla Hue GU10 -älylampulla. Kytke tavalliseen pistorasiaan.

  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva Hue Bridgen kanssa
  • Sisältää Hue-lampun ja Philips-valaisimen
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