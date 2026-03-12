Runner 2 spotilla, musta + Dimmer switch + 2 kpl White GU10 -lamppua
Paketin hinta on 109,77 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 121,97 €
Paketin hinta on 109,77 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 121,97 €
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Tietoja Runner 2 spotilla, musta + Dimmer switch + 2 kpl White GU10 -lamppua
Tee valaistuksesta omannäköisesi mustalla kahden spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä ja Hue White GU10 -älylampuilla. Tyylikästä ja tehokasta valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
- Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874473
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Runner kohdevalaisin 2x
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1