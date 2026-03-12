Runner 3 spotilla, musta + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua

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Tietoja Runner 3 spotilla, musta + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua

Luo täydellinen tunnelma mustalla kahden spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä sekä Hue White GU10 -älylampuilla. Monipuolista ja tyylikästä valaistusta.

  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
  • Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
  • Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
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