Runner 3 spotilla, musta + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua
Paketin hinta on 147,56 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 163,96 €
Paketin hinta on 147,56 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 163,96 €
ALE
Varastossa
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja Runner 3 spotilla, musta + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua
Luo täydellinen tunnelma mustalla kahden spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä sekä Hue White GU10 -älylampuilla. Monipuolista ja tyylikästä valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
- Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874466
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Runner kohdevalaisin 3x
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1