Runner 3 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua
Paketin hinta on 147,56 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 163,96 €
Paketin hinta on 147,56 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 163,96 €
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Tietoja Runner 3 spotilla, valkoinen + Dimmer switch + 3 kpl White GU10 -lamppua
Luo täydellinen valaistus valkoisella kolmen spotin Philips Runner valaisimella, Hue Dimmer switch -kytkimellä ja Hue White GU10 -älylampuilla. Eleganttia ja monipuolista valaistusta.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lamput ja Philips-valaisimen
- Sisältää Hue Dimmer switch -kytkimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874497
Tuotetiedot
- Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet Runner kohdevalaisin 3 kpl
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 1
- Hue White GU10 - älykäs kohdelamppu
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1