Lisäämällä neljä ovisensoria ja kaksi liiketunnistinta jo olemassa olevaan Philips Hue Bridge kokonaisuuteesi tiedät aina mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensorit lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.

Kaksi Secure-kosketustunnistinta

Kaksi liiketunnistinta

Ohjaus Philips Hue -sovelluksella

*vaatii Hue Bridgen