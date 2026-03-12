Tuotepaketti: 4 x Secure ovisensori + 2 x Secure liiketunnistin

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 4 x Secure ovisensori+ 2 xSecure liiketunnistin
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Tietoja Tuotepaketti: 4 x Secure ovisensori + 2 x Secure liiketunnistin

Lisäämällä neljä ovisensoria ja kaksi liiketunnistinta jo olemassa olevaan Philips Hue Bridge kokonaisuuteesi tiedät aina mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensorit lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.

  • Kaksi Secure-kosketustunnistinta
  • Kaksi liiketunnistinta
  • Ohjaus Philips Hue -sovelluksella
  • *vaatii Hue Bridgen
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