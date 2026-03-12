Tuotepaketti: 3 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + Bridge
Nykyinen hinta on 224,96 €
Nykyinen hinta on 224,96 €
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Tietoja Tuotepaketti: 3 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + Bridge
Kolmen ovisensorin, liiketunnistimen ja Bridgen avulla tiedät mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensori lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.
- Sisältää Bridgen
- Kolme Secure-kosketustunnistinta
- Yksi liiketunnistin
- Ohjaus Philips Hue -sovelluksella
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871359
Tuotetiedot
- Hue Secure Ovisensori
- 1
- Hue Secure Ovisensori
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1