Kolmen ovisensorin, liiketunnistimen ja Bridgen avulla tiedät mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensori lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.

Sisältää Bridgen

Kolme Secure-kosketustunnistinta

Yksi liiketunnistin

Ohjaus Philips Hue -sovelluksella